2022 YÖKDİL başvurusu başladı mı? 2022 YÖKDİL sınav tarihi:
YÖKDİL-1 başvuru tarihi | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına hazırlananlar başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağını, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL-1 ne zaman? YÖKDİL-1 başvuru tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına katılmak isteyenler başvuru tarihlerini, sınavın gerçekleşeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman son?
2022 YÖKDİL başvurusu başladı mı? 2022 YÖKDİL sınav tarihi:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Mart 2022'de düzenlenecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzunun " osym.gov.tr" sitesinde yayımlandığını belirterek başvuruların 21-31 Ocak 2022 arasında yapılacağını aktardı.
Aygün, “YÖKDİL, 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun” dedi.
2022-YÖKDİL 1 sınavı 13 Mart Pazar gürü saat 10.15'te yapılacak. Sınav başvuruları ise 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 1 geç başvuruları 8 Şubat 2022'de alınacak. Sınav başvuru ücreti ise 185 TL.
YÖKDİL 2 ise 28 Ağustos 2022'de yapılacak. Başvurular ise 6-18 Temmuz tarihlerinde alınacak.
2022-YÖKDİL/1 Sınavı, 13 Mart 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
2022-YÖKDİL/2 Sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.