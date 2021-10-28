2022 YKS ne zaman? YKS 2022 başvuruları ne zaman, YKS sınav tarihi 2022?

Üniversite hayali kuran milyonlar şimdiden YKS 2022’ye hazırlanmaya başladı. Sınava girmek isteyenler ise 2022 yılında sınavın ne zaman hangi ay gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS 2022 ne zaman?

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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2022 YKS hazırlıklarına başlayanlar ‘YKS ne zaman 2022?” sorusunun cevabını araştırıyor. 2022 yılı YKS’nin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Tarihlerin yeni yıldan sonra açıklanması bekleniyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 2022 yılında da sınavın haziran ayında yapılması bekleniyor.