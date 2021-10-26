2022 YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS tarihi açıklandı mı?

2022 YKS ne zaman? Her yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS 2022 ile ilgili geri sayım başladı. Türkiye genelinde YKS sınava hazırlanan adaylar, 2022 YKS sınavının ne zaman yapılacağını, 2022 YKS sınav başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. ile ilgili aramalar yapıyor. Peki, 2022 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 YKS sınav tarihi açıklandı mı?

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörülürken 2022 YKS sınavına hazırlanan adaylar da YKS sınav başvuru tarihlerini, 2022 YKS sınav ücretini, YKS 2022 sınav tarihi ile 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlanma tarihlerini sorgular oldu. YKS 2022 3 oturum halinde yapılmakta. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ÖSYM tarafından düzenlenen YTY, AYT ve YDT oturumlarına girerek istediği bölümü kazanmak için YKS sınavı testlerinde ter dökmekte. Peki, 2022 YKS sınavı ne yapılacak ve YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 YKS sınavı ne zaman?

YKS 2022 sınav tarihi henüz açıklanmadı. YKS 2022 tarihi, ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi kapsamında belli olacak.

2022 YKS başvuruları başladı mı?

2020 YKS sınavı 2022 başvuruları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. ÖSYM 2022 sınav takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. YKS 2022 başvuru tarihlerinin ÖSYM takvimi ile birlikte sene başında duyurulması bekleniyor.

YKS başvuru ücreti

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuru işlemleri yapacak olan adaylar; sadece TYT'ye girecek adaylar 135 Lira, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 270 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 405 lira ilgili bankalara yatırmıştı.

2021 YKS sınav takvimi şöyle olmuştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 4 Şubat-2 Mart 2021 (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

Geç Başvuru Günü : 17-18 Mart 2021 (Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.

2021-YKS tercih işlemleri, 05-13 Ağustos 2021

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül 2021

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihleri, 14-18 Ekim 2021