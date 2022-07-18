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Eğitim 2022 YKS birincileri: YKS birincileri hangi illerden çıktı? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT YDT birincileri:
Eğitim

2022 YKS birincileri: YKS birincileri hangi illerden çıktı? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT YDT birincileri:

18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler hem YKS tercih tarihlerine hem de YKS 2022 birincilerine çevrildi. Peki YKS 2022 kaç birinci çıktı? YKS birincileri hangi illerden?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 08:53:00 -
2022 YKS birincileri: YKS birincileri hangi illerden çıktı? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT YDT birincileri:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

2022 YKS birincileri hangi illerden?

TYT 2022 birincisi hangi ilden?

Kocaeli

AYT 2022 birincisi hangi ilden?

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT2022 birincisi hangi ilden?

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

 

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