2022 yılı sosyal güvenlikte reform yılı oldu

Bu yönüyle 2022 yılı, sosyal güvenlikte önemli dönüşüm ve değişimlerin yapıldığı bir yıl oldu.

Uzun yıllardır bazı kamu çalışanlarının beklediği ek gösterge düzenlemesi 2022 yılında yapılan yasal değişiklikle 2023 yılından geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ek gösterge düzenlemesinden her memur yararlanacak. Yani her memur 600 ilave gösterge almaya hak kazandı. 3600 ek göstergeden ise dört meslek gurubu dışında kamuda görev yapan farklı statüdeki memurlar da yararlanacak.

Daha önce ek göstergesi 2200 olan sağlık çalışanları ile ek göstergesi 3000 olan öğretmenler, din görevlileri, polisler ve 3000 ek göstergeli diğer kamu çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yine ek göstergesi 2200 olan, şube müdürleri, en az ilçe düzeyindeki müdür ve müdür yardımcıları, SGK Denetmenleri ve uzmanlar 1. derecede bulunmak şartıyla 2023 yılından itibaren 3600 ek göstergeden yararlanmaya başlayacak.

Ek göstergesi 2200 iken 3600’e yükselen memur, 2023 yılı memur maaş zammı yüzde 40 olduğu takdirde 30 hizmet yılı için 2.652 TL daha fazla emekli maaşı alacak. Alacağı fazla ikramiye ise 99.480 TL olacak.

Ek göstergesi 3000 iken 3600’e yükselen memur, 2023 yılı memur maaş zammı yüzde 40 olduğu takdirde 30 hizmet yılı için 2448 TL daha fazla emekli maaşı alacak. Alacağı fazla ikramiye ise 88.271 TL olacak.

Ayrıca her memur 600 ek gösterge artışı nedeniyle 2023 yılı memur maaş zammı yüzde 40 olduğu takdirde 30 hizmet yılı için 224 TL daha fazla emekli maaşı alacak. Alacağı fazla ikramiye ise 8.406 TL olacak.

2022 yılında hayata geçen bir diğer önemli düzenleme ise asgari ücret artışı oldu. 2022 yılı başında net 4253,40 TL olan asgari ücret 8506,80 TL tutara yükseltildi. Bir anlamda yıllık artış tam olarak yüzde 100 oldu. Ayrıca bu yıl da geçen yılda olduğu gibi asgari ücrete kadar olan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası devam edecek. Öte yandan gelir vergisi dilimleri de yaklaşık yüzde 119 artırılmakla ücret geliri elde eden işçi ve memurların ödeyeceği vergi daha az olacak.

2022 yılında açıklanan ve 2023 yılında yasa değişikliği yapılarak hayata geçecek olan bir önemli düzenleme ise emeklilikte yaşa takılan yani EYT’li olarak isimlendirilen sigortalıları ilgilendiriyor.

Yaklaşık olarak 2,5 milyon sigortalıyı ilgilendiren bu düzenleme ile ilk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olup prim gününü ve hizmet yılını tamamlamış olanlar emekli olmaya hak kazanacak.

EYT düzenlemesi sonrası, emeklilikte SSK statüsünden bulunanlar, prim gününü ve kadın ise 20 yıl sigortalılık şartını, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamakla emekli olabilecek. Emeklilikte Bağ-Kur statüsünden bulunanlar kadın ise 7200 gün primi erkek ise 9000 gün primi tamamlamakla emekli olabilecek. Emeklilikte Emekli Sandığı statüsünden bulunanlar ise Bağ-Kur emekliliğinde olduğu gibi kadın ise 7200 gün primi erkek ise 9000 gün primi tamamlamakla emekli olabilecek.

2022 yılında açıklanan ve 2023 yılı ocak ayında yapılacak olan bir diğer önemli düzenleme ise Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi olacak.