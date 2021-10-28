2022 YDS sınavı ne zaman? YDS başvuruları ne zaman 2022?

YDS sınavı yılda iki kez ÖSYM tarafından yapılmakta. Kamu personeli ve yabancı dil puanı almak isteyen vatandaşların girdiği YDS'nin 2022'de yapılacak YDS 1 ve YDS 2 sınavları için başvuru tarihleri ile YDS sınav tarihi şimdiden araştırılmaya başlandı. 2022 YDS sınavına katılacak adaylar, 2022 YDS sınavına sıkı bir şekilde hazırlanırken, YDS 2022 başvuru ve YDS sınav tarihe de sorgulanmaya başlandı.

2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?

2022 YDS sınav takvimi açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Yılı Sınav Takvimi henüz ilan edilmedi. 2021’de YDS sınavı 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde yapıldı. 2021 YDS sınav başvuru tarihi, YDS 2021 sınavı ve YDS sınav ücreti şöyle olmuştu:

YDS sınavına kimler girer?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.