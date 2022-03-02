2022 yaz döneminde büyümemiz hızlanacak

Buğra Kardan

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, pek çok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

En zor günler geçti

Bolat, pandeminin büyük sıkıntılara sebep olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Dünya havacılık tarihinin en zor döneminden geçtik. Uçuşlar, hiç bu şekilde durmamış ve yavaşlamamıştı. En zor günlerin geçtiğine ve sektörümüz için yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğine inanıyorum. Pandemi döneminde ülkelerce uygulanan kısıtlamalardan ortaklığımız da ciddi oranda etkilendi. Şu hakikat ki 2020’de 2019’a göre yolcu kapasitesinde yüzde 60 düşüş gerçekleşti. Yolcu gelirlerinde belirgin azalma yaşandı. Aynı zamanda uçuş iptallerinden ötürü 1 milyar doların üzerinde bilet iadesi yapıldı. Olumsuz yönlerine rağmen pandemi, kazandırdığı deneyimlerle ve ortaya çıkardığı fırsatlarla yeni ufuklara odaklanmamızı sağladı.”

Kriz fırsata dönüştü

Bolat, yolcu taşımacılığının sınırlandığı noktada kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdüklerini vurguladı. “Salgın sürecinde dünya genelinde tedarik zincirinde görülen aksamayla birlikte hava kargo en güvenli ve hızlı çözüm olarak öne çıktı. Yolcu sayısının azaldığı, yolcu uçaklarının uçamadığı dönemde kargo seferleriyle krizi aştık” şeklinde konuştu.

Güçlü pozisyonunu koruyacak

“Normal şartlarda hava kargo trafiğinde arzın yaklaşık yarısını oluşturan belly kargo (yolcu uçaklarıyla taşınan kargo) pandemiden ötürü ciddi kayıplar yaşadı. Doğal olarak kargo uçakları öne çıktı” diyen Bolat, şunları söyledi: “Öncü adımlarla büyümesini sürdüren Turkish Cargo, 2021 yılında 1.88 milyon ton kargo taşıyarak dünyada 5’inci sıraya yükseldi. Şirket, belly kargonun toparlanmasıyla değişen pazar koşullarına rağmen taşınan kargoda güçlü pozisyonunu korumaya devam edecek.

Kapasite artışı

THY olarak 2020 ve 2021’de sivil havacılık sektörü içinde hem operasyonel hem de finansal açıdan pozitif ayrışmış olup 2022 yaz dönemiyle birlikte büyümemizi arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Mevcut hatlarda frekans artışlarına gitmeyi amaçlıyoruz. Kuzey, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde devreye almayı planladığımız yeni noktalarla 2019’da sunduğumuz kapasitenin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. THY, bu bölgelerde 2021’in son çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre kapasitesini 1.3 katına yükseltti. 2021 genelinde sunduğu kapasiteyi de 2019’a göre yüzde 8.6 arttırdı. Diğer bölgelerde ise pazardaki gelişmelere bağlı olarak özellikle yaz sezonunda önemli bir toparlanma bekleniyor.”

Yeni tanıtım projeleri geliyor

THY’nin bilinirliğini arttıracak ve marka algısına katkıda bulunacak projeler üreteceklerini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu milli bir görev olarak görüyorum. Malum, THY’nin ambleminde kanatlarını açmış yaban kazı gizli. Yaban kazı çok uzun mesafeler aşarak göç eden özel bir kuştur. Çoğu canlının yükselmeye cesaret edemeyeceği seviyede uçuş yapar. Yaban kazının uçuş stratejisi liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma konusunda çok önemli mesajlar içerir. Bu mesajlara THY’nin yeni dönemine değer vereceğiz. Hem kusursuz bir dayanışmaya hem de tarihi birlikte yazacak bir ekip ruhuna sahip olacağımıza inanıyoruz.

Hedeflerden vazgeçilmeyecek

Dünya havacılığı zor bir dönemden geçerken bir fırtınayla karşılaştığında disiplininden taviz vermeyen göçmen kuşlar gibi hedeflediğimiz noktaya varmaktan vazgeçmeyeceğiz.” Bolat, “Çalışanlarımız pandemi döneminde küresel havacılık endüstrisinin en başarılı şirketlerinden biri olmamıza imkân tanıdı. Şirketimizin ortaya koyduğu kârlılık 60 bin çalışanımızın emekleri ve fedakârlıklarıyla elde edildi” diye konuştu. Bolat, gelirlerini ve kârlılıklarını arttırmak; başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için daha çok çalışacaklarının altını çizdi. Bolat, ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının geniş alana yayılmadan bitmesi ve durumun normale dönmesi temennisinde bulundu.

THY'den rekor

THY’nin 2021 net kârı 8 milyar 214 milyon lira, faaliyet kârı da 13 milyar 547 milyon lira oldu. Şirketin 2020’de net zararı 5 milyar 566 milyon lira, faaliyet kârı da 1 milyar 318 milyon lira idi. THY, filosunda bulunan 370 uçakla 300’ü aşkın noktaya uçuyor. 60 bini geçkin çalışanı bünyesinde barındırıyor. Milyonlarca yolcuyu konuk ediyor.

Tahliyeler devam ediyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rusya’yla savaş halinde olan Ukrayna’dan tahliyelerin devam ettiğini bildirdi. Ekşi, geniş gövdeli uçaklarıyla 220 dolardan yolcu taşıdıklarına işaret etti. Ekşi, “Ukrayna’ya yakın olan ülkelerden -örneğin Romanya’dan- uçaklarımıza binen yolcularımızı Türkiye’ye getiriyoruz. Tahliyeler konusunda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.