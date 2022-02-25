2022 TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 1. dönem sınavları saat kaçta?

06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022-TUS 1. dönem sınavları saat kaçta?

06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

TUS sınavı nedir, kimler TUS sınavına girer?

Bu sınava girmek için tabip veya tıp dışında bulunan meslek mensubu olan eczacı, veteriner veya kimyager olmak şartı bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi almak ve bir alanda uzmanlaşmak isteyen adayların girdiği bu sınav da 120 soru sorulmaktadır. Bu sınava girmenin koşullarından bir tanesi de dil yeterliliğinin olmasıdır. Yabancı dil sınavından belli bir taban puanının alınması şarttır. Sağlık sorunları bulunan ya da engeli bulunan adaylarda bu sınava girebilmektedirler. Bu sınav da adayların uzmanlık eğitimi için yeterliliği ölçülür. Tıpta geçen genel kavram ve ilkeler ile bu ilkeleri uygulama, düşünme gibi yetileri ölçen bir sınavdır. Bu sınav ile tıpta uzmanlık eğitimine alınacak adayların seçimi yapılır.