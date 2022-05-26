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Aktüel 2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanır? TSK tayin yeri sorgulama!
Aktüel

2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanır? TSK tayin yeri sorgulama!

2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? TSK bünyesinde görev alan yüzbinlerce personel, tayinlerin ne zaman açıklanacağı merak konusu. TSK tayin açıklamaları için internet üzerinden tarih araştırmalarına devam eden personeller, Türk Silahlı Kuvvetleri Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ile yeni görev yerleri haziran ayının geliyor olması nedeniyle araştırılıyor. Peki TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tayin yerleri, subay, astsubay ve uzman çavuş tayin sonuçları ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2022-05-26 15:39:00 - 2022-05-26 15:40:24
2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanır? TSK tayin yeri sorgulama!

TSK tayinleri ne zaman açıklanır sorusu, haziran ayının ortalarına gelinmesi dolayısıyla araştırılan konular arasında yer bulmaya devam ediyor. Uzman erbaşların ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayinlerini açıklayan TSK, diğer birimler için ise işlemlerini sürdürüyor. Peki, diğer komutanlıklarda TSK Tayin Sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o hususlar hakkında bazı bilgiler

TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.

TSK tayinleri, geçtiğimiz yıl 18 Haziran'da akşam saatlerinde açıklanmıştı. Bu bilgiler dahilinde TSK tayinlerinin bugünlerde açıklanması beklenebilir.

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