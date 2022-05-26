2022 TSK tayinleri ne zaman açıklanır? TSK tayin yeri sorgulama!

TSK tayinleri ne zaman açıklanır sorusu, haziran ayının ortalarına gelinmesi dolayısıyla araştırılan konular arasında yer bulmaya devam ediyor. Uzman erbaşların ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayinlerini açıklayan TSK, diğer birimler için ise işlemlerini sürdürüyor. Peki, diğer komutanlıklarda TSK Tayin Sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o hususlar hakkında bazı bilgiler

TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.

TSK tayinleri, geçtiğimiz yıl 18 Haziran'da akşam saatlerinde açıklanmıştı. Bu bilgiler dahilinde TSK tayinlerinin bugünlerde açıklanması beklenebilir.