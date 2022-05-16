2022 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz'da memur ve emekli zammı ne kadar

Emekli memur temmuzda ne kadar zam alacak? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? soruları hem emeki hem memurlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de memur ve emekli maaşlarına yapılan zam miktarı, zamlı maaşlar ve maaşları hesaplama oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını temmuz ayında alacak. İşte 2022 Temmuz memur ve emekli maaşları...

Memur temmuz zammı ne kadar?

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 fark oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.31'e ulaştı. Yüzde 31.31 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak. Takvim gazetesinin haberine göre; Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak. Son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 çıkmıştı.

Temmuz zammını yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12'ye ulaştıracak bu tahmine göre; en düşük aylık 8 bin 622 liraya ulaşırken, toplu sözleşme ikramiyesi 669 lirayı aşacak. 2 çocukluların aile yardımı da bin 33 lirayı bulacak. Ocak'ta memurlara 2.5 puanlık bir ek artış yapılmıştı. Bir iyileştirme de Temmuz'da bekleniyor. Bu da tüm gelirlere yansıyacak.