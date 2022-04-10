2022 Ramazan Bayramı arefe hangi gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün 2022?

Başı rahmet olan Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, arefe günü ne zaman? sorusunun cevabı da araştırılıyor. Arefe günün tatil olup olmadığı çalışanları yakından ilgilendiriyor. 2022 Ramazan Bayramına adım adım ilerlenirken, arefe gününün tarihi de büyük bir merakla araştırılıyor. Peki 2022 Ramazan Bayram arefesi ne zaman? Arefe hangi gün?

2 Nisan Cumartesi günü başlayan mübarek Ramazan ayı içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bulunmakta. Kadir Gecesinde dua ve ibadet yapacak vatandandaşlar bir yandan da on bir ayın sultanı Ramazan’ın son on gününde itikaf hazırlıklarına başlanıyor. Kadir gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

2022 Ramazan Bayramı arefe hangi gün?

Ramazan bayramının habercisi olan arefe günü için çok kısa süre kaldı. Arefe günü 1 Mayıs Pazar günü olacak.

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?

2 Mayıs’da Ramazan bayramının ilk günü olacak. Çarşamba günü bayramın son günü olacak.

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba