2022 polis tayinleri açıklandı! EGM polis Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı atama ve yer değiştirme listesi:

Polis şark tayinleri son dakika belli oldu mu? Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personel için gerçekleştirilen atama ve yer değiştirme sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,

2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,

2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir.