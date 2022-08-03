2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmurları Türkiye'den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUR?

Halk arasında, 'yıldız kayması' olarak da bilinen meteor yağmurları 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Meteor yağmuru, bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel bir olay olarak biliniyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU 2022 NE ZAMAN?

Meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Perseid meteor yağmuru 2022 yılında, 11-12 Ağustos gecelerinde saatlerine gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmurunun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebilirsiniz.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Hava koşullarının uygun, şehirde uzak ve ışıksız bölgelerde göktaşı yağmuru daha net görülebilecek

PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım. Zira, meteor yağmurunun ne zaman doruk noktasına ulaşacağını bilmek ve ne tarafa bakacağınızı bilmek o anları yakalamanızdaki şansınızı artıracak.

Perseid'den güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli. Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler.

İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım. Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın. Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.

Bu yüzden meteor yağmurunu fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yana kullanmalısınız. Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.

Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripot'unuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz. Gece, az ışığın olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebilmek için yapanız gereken bir başka şey ise zamanlayıcı yani kumanda kullanmak.

Makinamızın deklanşörüne bakmak titreşimlere neden olabilir bu nedenle kumanda kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar verir. Makinamızı tripoda yerleştirikten ve kumandamızı bağladıktan sonra sıra çekim ayarlarına geliyor.

Burada profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makinalarını kullanabilirsiniz. Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

Artık sadece kadrajımızı belirlemek kaldı. Kadrajı ayarlerken yüksek ışıklı bir cismin kadraja girmemesine dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli pozlama yapacağımız için bu ışıklı nesneler çok parlayacak ve fotoğrafı bozacaktır.

Kadrajınıza imkanınız varsa ev, otomobil, ağaç, kayalık, kulübe gibi farklı cisimler kullanarak güçlendirebilirsiniz. Karanlıkta kalan bu cisimler ekstra ışık kaynağı kullanarak aydınlatabilirsiniz.

Yıldız çekimlerinde eğer 45 dakika gibi uzun süreler beklemek istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntemde, daha kısa süreli çekeceğiniz yüzlerce fotoğrafı birleştirmek.30 saniye enstantane değeri, yine açık diyafram ve yüksek ISO değerleriyle (1600-3000) 100'lerce fotoğraf çekip bunları birleştirebilirsiniz.