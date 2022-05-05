2022 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 enflasyonu kaç oldu?

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Piyasalar Fed’in 22 yıl aradan sonra 50 puan faiz artırımıa gitmesinin şokunu yaşarken, bir yandan da nisan ayına ilişkin enflasyon verileri merak ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacağı ile merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon beklentisi araştırılan konulardan biri oldu.

2022 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ramazan Bayramı nedeni ile kapalı olan piyasalar yarın itibarıyla açılacak. Ve ilk iş gününde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da nisan ayı enflasyon verisini paylaşacak.TÜİK en son olarak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık ise yüzde 5,46 arttışla açıklamıştı.

Nisan ayı enflasyon ne kadar olacak?

Yapılan anketlere göre ekonomistler, nisan ayında enflasyonun ortalama yüzde 5,96 artması beklentisini taşıyor. Buna göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor. AA'nın anketine katılan 14 ekonomist enflasyonun yüzde 5,96 artmasını öngörüyor. TUİK'in açıkladığı rakama göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 olurken, TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre şubat ayı enflasyonu yüzde 4,81 olurken enflasyon yıllık bazda 54,44 olarak açıklanmıştı. Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 olmuştu.