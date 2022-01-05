2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Evli, Bekar, Çocuklu mühendis maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık" ifadeleriyle ek zammı duyurdu. Açıklanan enflasyon rakamlarından sonra başta imam, müezzin, vaiz, hemşire, öğretmen ve mühendis zamlı maaşları belli oldu.

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu mühendis maaşı ne kadar?

2022 mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek mühendis maaşı ne kadar oldu? Yeni mühendis maaşı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yeni mühendis maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabını arayan vatandaşlar için; 2022 Ocak ayından itibaren maaşlara yansıyacak olan yeni mühendis maaşı belirlenmiş oldu. Peki yeni mühendis maaşı zamlı haliyle ne kadar oldu?

Mühendis (1/4) 2021 Temmuz ayında 4913 TL alırken 2022 Ocak ayında 6407 TL alacak.

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu mühendis maaşı 8 bin 530’dan 11, 500’e yükseldi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.