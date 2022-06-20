2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı: Milli Savunma Üniversitesi Personel temin msb

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları 14 Nisan'da açıklanmıştı. Adaylar tercih işlemlerini 19 Mayıs'a kadar tamamlamıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar tercih sonuçlarını merakla bekliyor. MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır." denilmişti. Gelen son dakika haberine göre 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı.

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

2022 MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.