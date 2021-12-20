2022 KYK burs kredi ücreti ne kadar oldu?
KYK bursu ne kadar 2022 | KYK burs ve öğrenim kredisi alan milyonlarca öğrenci 2022 yılında ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyordu. Yılın son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili müjdeyi verdi. Peki, KYK bursu ne kadar 2022? 2022 KYK öğrenim kredisi kaç lira oldu?
Üniversite öğrencilerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK burs ve öğrenim kredisine yapılan artışı açıkladı. Peki, 2022 KYK bursu ne kadar oldu?
2022 KYK burs kredi ücreti ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans 1750 lira, doktora öğrencilerine ödenen burs ve öğrenim kredisini 2550 liraya çıkartıyoruz” dedi.