2022 KYK burs kredi ücreti ne kadar oldu?

KYK bursu ne kadar 2022 | KYK burs ve öğrenim kredisi alan milyonlarca öğrenci 2022 yılında ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyordu. Yılın son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili müjdeyi verdi. Peki, KYK bursu ne kadar 2022? 2022 KYK öğrenim kredisi kaç lira oldu?