2022 KPSS sınav giriş belgesi: Nerede hangi okulda sınava gireceğim? ÖSYM AİS girişi
ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan KPSS lisans genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavın giriş belgesi adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM’den 2022 KPSS sınav giriş yerlerine ilişkin son dakika duyurusu geldi. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? KPSS sınavı genel yetenek, genel kültür, eğitim sınavına nerede gireceğim?
KPSS sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. KPSS lisans sınavı 31 Temmuz'da gerçekleşecek. 2022 KPSS lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu kurumlarında iş başvurusunda bulunacak bu doğrultuda KPSS sınavına girecek adaylar KPSS lisans sınav giriş belgelerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden saat 14:30'dan sonra sorgulayabilecek.
KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
KPSS lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgilerinin girilmesinin ardından sorgulanabilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKAYIN
KPSS önlisans ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
KPSS 2022 ne zaman?
2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılacak.