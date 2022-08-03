2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS 2022 ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri:
ÖSYM 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına girecek olan adaylar, 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. ÖSYM 2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlatacak? KPSS 2022 önlisans başvuru tarihi ile KPSS önlisans 2022 başvuru ücreti belli oldu mu? 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
ÖSYM 31 Temmuz Pazar günü KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri sınavına yaptı. KPSS lisans sınavı sonrası hem önlisans hem de ortaöğretim mezunları 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihi ile sınav takvimini merak ediyor.
2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
Ortaöğretim 2022 KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım’da yapılacak.
2022 DHBT sınavı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
DHBT 2022 başvuruları ne zaman sona erecek?
DHBT sınavına katılım sağlayacak adaylar başvurularını 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapacaklar. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
KPSS başvuruları nasıl yapılacak?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.