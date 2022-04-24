2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi hangi gün?

Müslümanlar için en mübarek günlerden olan 2022 Kadir Gecesi Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlere bir hayli sorgulanıyor. Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahyedilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi, islam aleminde büyük önem taşıyor. Peki Mübarek Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman?

Bu sene Ramazan 2 Nisan tarihinde başlamıştı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınırken ilk oruca da 2 Nisan Cumartesi günü niyet edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. 1 Mayıs Pazar günü arefe 2 Mayıs Pazartesi günü ise Ramazan Bayramının 1. günüdür.

Kadir Gecesi Ramazan ayının son on gününde çift günlerde mi tek günlerde mi aranmalı?

Hz. Aişe bildiriyor: Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki tekli (yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi. yirmi dokuzuncu) gecelerde arayınız" buyurdu. Buhari (2/254).

Kadir Gecesi önemi fazileti nedir?

Diyanet resmi kaynaklarından alınan bilgiye göre; Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.

Kadir Gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.

Kadir Suresi'nin anlamı

"Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer." (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)