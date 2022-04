2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi hangi gün?

Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Diyanet İşleri dini günler takvimi Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlere bir hayli merak ediliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.) Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu ilişkin “kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayın” diyerek Ramazan ayının son gün gününe işaret etti. Peki Kadir Gecesi Ramazan ayının son on günü içinde hangi gün? Kadir Gecesi Ramazan ayının son on gününde çift günlerde mi tek günlerde mi aranmalı?