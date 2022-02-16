2022 İcra Müdürlüğü Sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 3 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da (062 Ankara-Çankaya / 067 Ankara-Yenimahalle) yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 105 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavın ilanı, Adalet Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları Adalet Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır.

2022 İcra Müdürlüğü Sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

Adaylar başvurularını, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

İcra Müdürlüğü sınavı geç başvuru tarihi

Geç Başvuru Günü, 2 Mart 2022 tarihidir.

2022 İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru şartları neler?

Sınava başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir.

Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alacaklardır.

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcısı seçme sınavı başvurusu nereden yapılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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