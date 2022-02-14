2022 hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet sonuç sorgula!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ve 7 bin 800 personel alımının olacağı Hafızlık tespit sınavı sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen "2022 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

2022 hafızlık sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavı, 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, internet üzerinden yoğun bir araştırma yapmaya başlamıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. HAFIZLIK 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Hafızlık belgesi nereden alınır?

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.