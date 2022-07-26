2022 fındık alım fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları ne kadar oldu? Güncel fındık alım fiyatı:

'2020 fındık fiyatları ne kadar?' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında son dakika açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Fındık üreticisinin merakla beklediği 2022 fındık taban alım fiyatlarına ilişkin müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta sonu Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da herkesin beklentisi; fındık fiyatları ne olacak? Açıklayacağız. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız.” dedi.

Erdoğan geçen yıl fındık fiyatlarına ilişkin olarak, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacağını açıklamıştı.