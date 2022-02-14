2022 DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (2022-DİB-MBSTS) tarihi adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. DİB MBSTS başvuruları 25 Ocak ve 2 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti 240 TL olarak açıklandı. Sınava girecek adaylar, 240,00 TL olan sınav ücretini, 25 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara sınavı başvuru ücreti olarak yatırıldı

2022-DİB-MBSTS sınavı ne zaman?

2022-DİB MBSTS 12 Mart 2022 tarihinde yapılacak. MBSTS 2022 sınava başvurular, 25 Ocak – 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. 2022 MBSTS sınavına katılacak adaylar DİB MBSTS sınav saatini merak ediyor.

Diyanet 2022 MBSTS sıınav saat kaçta?

Diyanet 2022 MBSTS sıınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların sınav süresinin ilk 65 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 65 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MBSTS sınav merkezleri

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ