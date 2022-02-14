2022 DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?
2022 DİB-MBSTS sınavının ne zaman saat kaçta yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. DİB 2022 MBSTS başvuruları 25 Ocak ve 2 Şubat tarihleri aralığında yapılmıştı. Peki, 2022-DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (2022-DİB-MBSTS) tarihi adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. DİB MBSTS başvuruları 25 Ocak ve 2 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti 240 TL olarak açıklandı. Sınava girecek adaylar, 240,00 TL olan sınav ücretini, 25 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara sınavı başvuru ücreti olarak yatırıldı
2022-DİB-MBSTS sınavı ne zaman?
2022-DİB MBSTS 12 Mart 2022 tarihinde yapılacak. MBSTS 2022 sınava başvurular, 25 Ocak – 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. 2022 MBSTS sınavına katılacak adaylar DİB MBSTS sınav saatini merak ediyor.
Diyanet 2022 MBSTS sıınav saat kaçta?
Diyanet 2022 MBSTS sıınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların sınav süresinin ilk 65 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 65 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
MBSTS sınav merkezleri
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ