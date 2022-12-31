2022 çözümlerin yılı oldu

Haber Merkezi

2022 Türkiye için her ne kadar salgının ve Rusya Ukrayna savaşının etkileri ile dünyadaki ekonomik göstergelerdeki bozulmalarla başlasa da yıllardır bekleyen sorunların çözüldüğü yıl olarak geride kaldı.

Sağlık sisteminde gelir adaletsizlikleri ve uygulamadan kaynaklı sorunların önüne geçmek için hazırlanan ve "Beyaz Reform" olarak adlandırılan yeni düzenlemeler 2022'de hayata geçirildi. Sağlıkçılara şiddetin önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda tazminatı devletin üstlenmesi, sağlıkçıların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasalar çıkarıldı.

Sözleşmelilere kadro

Kamudaki sözleşmelilere kadro müjdesi de 2022'ye damga vuran gelişmeler arasına girdi. Buna göre, mahalli idareler dahil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin personelden 424 bini faydalanacak.

3600 ek gösterge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge çalışmasını da bu yıl tamamladı.

Memurların, kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki aksaklıklar giderildi, memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

Öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu da bu yıl yasalaştı. Kanunla öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlendi. Öğretmenlik mesleği, "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı. Uzman öğretmenlere ödenen tazminat yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlerinki yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi. 516 bin 974 öğretmen "uzman öğretmen", 66 bin 679 uzman öğretmen "başöğretmen" olma hakkı kazandı.

Öğrenim kredisinin sadece ana parası ödenecek

2022'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanların, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödemesine imkan sağlandı. Mezuniyetten 2 yıl sonra başlamak üzere, alınan kredi taksitle ana pqara kadar ödenecek.

EYT'de sorun çözüldü

2022 yılı, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yıllardır yaşadığı sorunun da çözüm yıl oldu. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar, yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazandı. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olma hakkına kavuştu.

Aileler desteklendi

"Türkiye Aile Destek Programı" ile 2022'de çocukların ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir alanda ailelere ödeme yapıldı. Program kapsamında bugüne kadar 3 milyon tekil haneye 13 milyar lira destek sağlandı.

Cemevi düzenlemesi

Bu yıl ayrıca cemevlerine yönelik düzenleme de hayata geçirildi. Bu kapsamda, imar planlarının tanziminde, bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek.

Cemevlerinin aydınlatma giderleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.

Dar gelirliler için atılan adımlar

Bu yıl dar gelirlilere yönelik de bir çok düzenleme başlatıldı. Kira öder gibi taksitlerle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edildi. Çalışanlara doğal gaz ve elektrik yardımı vergi ve sigorta priminden muaf tutuldu. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düşürüldü. 4 milyon hane için elektrik ve doğal gaz desteği sağlandı.

Vergi indirimleri

Yıllardır üzerinde çalışılan vergide sadeleştirme çalışmalarında da bu dönemde önemli adımlar atıldı. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. Temel ihtiyaç maddelerinin KDV oranı da yüzde 18'den 8'e çekildi. Çiftçilere mazot ve gübre desteği 6 ay öne çekildi. 1,1 milyon çiftçiye sadece mazot ve gübre alımı için 8,6 milyar lira destek sunuldu.

Dev ulaştırma yatırımları

İstanbul başta olmak üzere ulaştırmadaki aksaklıkların, Türkiye'nin dört bir yanındaki trafik sorununun çözümü için birçok dev projeye imza atıldı. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Yeni Yusufeli Yolları, Assos-Troya Tünelleri ve Gaziray başta olmak üzere birçok proje ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Rize-Artvin Havalimanı ile Tokat Yeni Havalimanı açıldı. 440 kilometre bölünmüş yol, 20,5 kilometrelik 119 köprü, 59,5 kilometrelik 18 tünel inşa edildi. Türksat 5B hizmete alınarak, iletişim alanında kilitler çözüldü. Türksat 5B kapasitesi, sabit uydulara göre 20 kat daha fazla olarak hizmet vermeye başladı.