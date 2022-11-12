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Ekonomi 2022 Çocuk desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak, nereden alınır, başvuru şartları nelerdir? Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar, kaç TL?
Ekonomi

2022 Çocuk desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak, nereden alınır, başvuru şartları nelerdir? Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar, kaç TL?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında çocuk desteği ihtiyaç sahiplerine veriliyor. 350 – 600 TL arasında verilen yardımın belli şartları bulunuyor. Çocuk desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yakın takibinde yer alan konular arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen çocuk desteği başvurusu, çocuk sayısına göre ödenen miktar ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki çocuk desteği 2022 ödemeleri ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-11-12 19:17:00 - 2022-11-12 19:23:57
2022 Çocuk desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak, nereden alınır, başvuru şartları nelerdir? Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar, kaç TL?

Çocuk desteği 2022 ödeme tarihi için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanedeki çocuk sayısına göre ihtiyaç sahibi ailelere ödeme gerçekleştirilecek. Peki çocuk desteği 2022 ödemeleri ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Yanık, 'Çocuk Bileşeni' kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında hem 'Aile Bileşeni' hem de 'Çocuk Bileşeni' ile birlikte toplam 3,2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk" açıklamalarında bulundu.

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.

1-2 çocuklu hanelere 350,

Üç çocuklu hanelere 450,

Dört çocuklu hanelere 550,

5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.

Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk desteği başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvuru ekranına e-Devlet sitesinden 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca yerleşim yeri adresinizin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz.

Çocuk desteği parası alabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması gerekiyor.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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