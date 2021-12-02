Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı birinci dönem hafızlık tespit sınavına ilişkin detayları paylaştı. Peki, hafızlık tespit sınavı ne zaman? Hafızlık tespit sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?

2022 birinci dönem hafızlık tespit sınav başvurusu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda okuyan ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 10 Ocak 2022 tarihinde başlamak üzere başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde 2022 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılması ilgi olur ile uygun görülmüştür. Bu itibarla;

1. Söz konusu sınav ek listede yer alan merkezlerde yapılacaktır.

2. Sınava ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde, ek listede belirtilmiş olan sınavla ilgili usul ve esaslar dikkate alınacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

1. Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi

2. Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi

3. Bursa Eğitim Merkezi

4. Denizli Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

5. Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi

6. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

7. Elazığ Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi

8. Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi

9. İstanbul (Fatih) Haseki Reisülkurra Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

10. İstanbul (Pendik) Anadolu Eğitim Merkezi

11. Kastamonu Eğitim Merkezi

12. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi

13. Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

14. Konya Eğitim Merkezi

15. Manisa Eğitim Merkezi

16. Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi

17. Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi

18. Şanlıurfa İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi

19. Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi

20. Van Van İl Müftülüğü

2. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Kur’an kursunda kayıt olan ve Dışarıdan hafızlıklarını tamamlayanlar için https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

3. Sınav Takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

Kur’an Kursunda Kayıtlı Olan Öğrenciler İçin Müracaat Tarihleri 26 Kasım - 3 Aralık 2021

Dışarıdan Girecek Olanlar İçin Müracaat Tarihleri 6-10 Aralık 2021

Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması 3 Ocak 2022

Sınav Tarihleri 10-21 Ocak 2022

Sınav Sonuçlarını İlanı 11 Şubat 2022

4. Kur’an Kursunda Kayıtlı Olanlar İçin; a) Kur’an kursuna kayıtlı olan öğrencilerin müracaatları kurs yöneticileri tarafından yapılacaktır. b) Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir. c) Sınava gönderilen öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonunca değerlendirmesi yapıldıktan sonra müracaat tarihleri arasında mutlaka onaylanmalı veya reddedilmelidir.

5. Dışarıdan müracaat edecekler için;

a) Müracaatı alınan kişi Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.

b) Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları Müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.

c) Onaya gönderilmiş olan kişiyi Hafızlık Takip Komisyonu ön elemeye tabi tutacak sınava girmesi uygunsa “Onay” verecek veya “Reddedecektir”.

d) Hafızlık Takip Komisyonu tarafından reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır.

7. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” olarak hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de “Kur’an Kursundan” olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

10. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş ve yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

1. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir.

12. Adaylar sınava gelirken “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

13. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

14. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

15. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

16. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

17. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.