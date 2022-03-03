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Ekonomi 2022 BES için atılım yılı olacak
Ekonomi

2022 BES için atılım yılı olacak

Faizsizlik prensibiyle çalışan Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasının Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) rekabet gücünü artırdığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:11:00 -
2022 BES için atılım yılı olacak

Sincek, sistemin tasarrufların artmasında önemli rol oynadığına işaret etti. “BES’e devletimizin verdiği güçlü katkının dünyada başka bir örneği yok” diyen Sincek, şunları kaydetti: “Önemli konulardan biri hiç kuşkusuz 45 yaş üstü çalışanların talep etmeleri durumunda Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) katılabilmeleriydi. OKS avantajlarından 45 yaş üstü çalışanların da yararlanmalarının önü açılarak çok olumlu bir adım atıldı. Dileyenlere BES’e kolayca dahil olma olanağı tanındı. BES’in esnekliğini artıran bir yenilik de belirlenen hallerde ve şartlarda katılımcıya birikim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme yapılmasının mümkün kılınması oldu. Öte taraftan BES katılımcısına birikimi karşılığında uygun koşullarda krediye erişim imkânı sunmasının faydalı olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla 2022 de BES için atılım ve büyüme yılı olacak. Yeni düzenlemelerle dönüşüm fırsatı yakalayacak olan sektör, katılımcısına enflasyonun üzerinde kazandırmaya ve geleceğini güvence altına almaya devam edecek.”

Gelecek daha kolay olacak

18 yaş altı BES’li sayısının ve fon tutarının önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Sincek, “Bundan böyle binlerce çocuğumuz ve gencimiz için gelecek daha kolay olacak” şeklinde konuştu. Katılım Emeklilik olarak sektörü derinleştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Sincek, “Faizsiz ve avantajlı paketimizle üretimde ilk 5 arasındayız. Gelecek nesillerimizi de güvenle BES’liyoruz” diye ekledi.

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