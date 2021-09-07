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Ekonomi 2022 asgari ücret zam oranı asgari ücret ne kadar olur 2022?
Ekonomi

2022 asgari ücret zam oranı asgari ücret ne kadar olur 2022?

Asgari ücret zam oranı 2022 | Milyonların gözü kulağı bu yıl yapılacak olan asgari ücret zammında. Pek çok kişi “Asgari ücret zam oranı belli oldu mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı yüzde kaç oldu? Asgari ücret zam oranı tahmin

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:11:00 -
2022 asgari ücret zam oranı asgari ücret ne kadar olur 2022?

Asgari ücret tahminleri 2022 | Asgari ücrete yapılacak olan zam oranıyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Pek çok kişi maaşlara yüzde kaçlık bir zaman yapılacağını merak ediyor.

2022 asgari ücret zam oranı asgari ücret ne kadar olur 2022?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıların ardından zam oranı açıklanacak. 2020 yılında toplanan komisyon 2021 yılı için zam oranını yüzde 21,56 olarak belirlemişti. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Zam oranının bu sene de yüzde 20’nin üzerinde olacağı ileri sürülüyor. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2020 AGİ tablosu

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

 

 

 

 

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