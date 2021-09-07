Asgari ücret tahminleri 2022 | Asgari ücrete yapılacak olan zam oranıyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Pek çok kişi maaşlara yüzde kaçlık bir zaman yapılacağını merak ediyor.

2022 asgari ücret zam oranı asgari ücret ne kadar olur 2022?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıların ardından zam oranı açıklanacak. 2020 yılında toplanan komisyon 2021 yılı için zam oranını yüzde 21,56 olarak belirlemişti. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Zam oranının bu sene de yüzde 20’nin üzerinde olacağı ileri sürülüyor. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2020 AGİ tablosu

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL