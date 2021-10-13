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Ekonomi 2022 asgari ücret net brüt
Ekonomi

2022 asgari ücret net brüt

2022’de asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücretli milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 yılında maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olur 2022?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 17:19:00 -
2022 asgari ücret net brüt

Milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştireceği toplantılarda. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı belli oldu mu?

2022 asgari ücret net brüt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirtti. Bakan Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. a esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Komisyonu, aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Sonuncu toplantının ardından asgari ücret zammı açıklanacak. Söz konusu son toplantının 31 Aralık 2021'e kadar yapılması bekleniyor. Toplantı takvimi açıklandığında ise haberlerimizde bu konuya yer vereceğiz.  2020 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu.  Toplantı takvimi henüz açıklanmasa da 2022 yılında asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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