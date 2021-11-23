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Ekonomi 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 belli oldu mu?
Ekonomi

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranında. Asgari ücretli çalışanlar “Asgari ücret ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Bu sene asgari ücret ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:34:00 -
2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zamda. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz” dedi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Peki, asgari ücret ne zaman açılanır?

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan torba yasaya göre, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği verilmeye başlanmıştı. Bu destek Finansman İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyordu. Bakan Bilgin bu konu içinse, "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret ne kadar olacak?

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