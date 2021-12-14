2022 asgari ücret ne kadar oldu asgari ücret belli oldu mu son dakika haberleri

2022 asgari ücret ne kadar oldu asgari ücret son dakika haberleri:Asgari ücret ne kadar olacak 20122 asgari ücret son dakika haberleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılına ilişkin asgari ücret zam oranını açıklıyor. 2019 asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaş bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte asgari ücret son dakika haberleri…

Asgari ücret 2022 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralıkta, ikinci toplantısını 7 ve 3. toplantısını ise 9 Aralık’ta yaptı.

Asgari ücret 2022 ne kadar? Milyonlarca vatandaşı dört gözle açıklanmasını beklediği 2022 asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ederken, TÜİK, komisyona, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları her yıl açıklamakta. TÜİK 2022 yılı asgari ücret teklifini henüz açıklamadı. Asgari ücrete göre de asgari geçim indirimi yani AGİ belirleniyor. Peki 2022’de AGİ ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret ve AGİ fiyatında son durum.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette 4. toplantı için net bir tarih henüz yok ancak önceki süreç incelendiğinde aralık ayının son haftası gelmeden asgari ücretin belirlenebileceği sonucu ortaya çıkıyor. Daha net bir tarih vermek gerekirse asgari ücret 17 Aralık Cuma gününe kadar çok büyük ihtimalle açıklanmış olacak. 2022 asgari ücret net 4070 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

AGİ (Asgari geçim indirimi) tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari geçim indirimi yani AGİ nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

Yıllara göre asgari ücret fiyatları

2018 yılı asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL