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Ekonomi 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret net 2022 asgari ücret brüt
Ekonomi

2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret net 2022 asgari ücret brüt

Asgari ücret net ne kadar 2022 | Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği süreç başladı. Asgari ücret toplantısının ilki gerçekleştirildi. Peki, asgari ücret ne olur? Asgari ücret ne kadar olacak 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:29:00 -
2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret net 2022 asgari ücret brüt

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 milyon kişi zam oranının araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret net 2022 asgari ücret brüt

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yeni asgari ücret konusunda, "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız" dedi.

Asgari ücret zam oranının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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