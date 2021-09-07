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Ekonomi 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret tahmini
Ekonomi

2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret tahmini

2022 asgari ücret yüzde kaç zam olur? 2022 yılına birkaç aya kala asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret kaç lira olur? Asgari ücret tahminleri ne kadar? Bu sene asgari ücrete yüzde kaç zam olur?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:58:00 -
2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret tahmini

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari ücretliler bu sene net maaşlarının ne kadar olacağını, yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor.

2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret tahmini

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıların ardından zam oranı açıklanacak. 2020 yılında toplanan komisyon 2021 yılı için zam oranını yüzde 21,56 olarak belirlemişti. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Zam oranının bu sene de yüzde 20’nin üzerinde olacağı ileri sürülüyor. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?
2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Ekonomi

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

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