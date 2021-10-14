2022 asgari ücret enflasyon zam oranı! 2022 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 son dakika haberleri. Türkiye’de 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret miktarını belirlemek üzere bir araya gelecek. Asgari ücreti belirlemede kritik bir role sahip enflasyon oranları da her ay açıklanmaya devam ediyor. Peki asgari ücrete ne kadar enflasyon zammı olacak?

Asgari ücret enflasyon zammı ne kadar?

2022 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. 2022 yılının bitmesine son bir ay kaldı. 2022’ye yaklaşırken asgari ücret ile ilgili detaylar gündeme geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları için toplanacak. Peki 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirtmesi ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bakan Vedat Bilgin,"Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız." açıklamasının ardından milyonlarca çalışan, 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve asgari ücrete bağlı olan diğer ödemelerle hesaplamalar hakkında fikir yürütülüyor.

Türk İş asgari ücret teklifi 2022

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil eden Türk-İş’ten kritik asgari ücret zammı açıklaması geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, "işçinin yüzünü güldürecek" bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını dile getirdi. Atalay’ın son dakika yaptığı asgari ücret açkılaması milyonlarca asgari ücretli çalışanı umutlandırırken, 2022 asgari ücret enflasyon zammı ne kadar gelir? sorusu da sorulmaya başlandı.

2022 asgari ücret enflasyon zam oranı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgının da etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

2022 asgari ücret brüt

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye çıkmış olacak.

Asgari ücret 2022 net

2022 yılı asgari ücret net ise 3.447,50 kuruşa çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağı tahmin edilmekte.

Asgari ücret ne kadar?

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanıyor.