2022 ALES 1 ne zaman yapılacak saat kaçta başlayacak? İşte sınav tarihi...

2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, yüksek lisans eğitimi görmek isteyen üniversite mezunu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sınavının ne zaman saat kaçtayapılacağı belli oldu. Peki, 2022 ALES ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi.

2022 ALES 1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES sınavı soruları nasıl, kaç soru soruluyor?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.