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Ekonomi 2022 AGİ, Bekar AGİ, evli AGİ, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarı
Ekonomi

2022 AGİ, Bekar AGİ, evli AGİ, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarı

2022 AGİ kaç TL? Asgari ücretli çalışanlar yıl sonuna kısa bir zaman kala asgari ücret zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? 2022 AGİ tutarları belli mi? AGİ ne kadar 2022

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:26:00 -
2022 AGİ, Bekar AGİ, evli AGİ, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarı

Milyonlarca asgari ücretli ve aile 2022 yılında maaşlara yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur? 2022 bekar AGİ kaç lira?

Asgari ücret net brüt 2022 | 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Hak-İş zam talepleri konusunda açıklama yaptı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi.

Asgari ücret net brüt 2022 | 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört kez toplanıyor. Son toplantı yeni yıla günler kala yapılıyor ve belirlenen zam oranı açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının düzenleneceği tarihler henüz açıklanmadı. Tarihlerin aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu.  Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

Asgari ücret zam oranı belli olduğunda AGİ tutarları da açıklanacak.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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