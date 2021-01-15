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Yaşam 2021'de Trend meslekler hangileri olacak? Geleceğin meslek dalları neler?
Yaşam

2021'de Trend meslekler hangileri olacak? Geleceğin meslek dalları neler?

12 aylık zorlu bir maratondan sonra 2021’e girmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte bu yıl, yakın geçmişte bıraktığımız yıllara göre biraz farklı. Bu farklılığı neden olan sebepse iş dünyasında çalkalanmalara neden olan Covid-19 evet dünya, artık bildiğimiz dünya değil. Hangi meslekler popüler? İşte 2021’de en çok aranacak meslekler…

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:56:00 -
2021'de Trend meslekler hangileri olacak? Geleceğin meslek dalları neler?

2021’e Damgasını vuracak meslekler

Yazılım Mühendisi: Günümüzün bilgisayar, akıllı telefon, otomobil ve televizyonlarda yazılım birimleri ile yazılım mühendislerinin ortak çalışması ile ortaya çıkıyor.

Yapay Zekâ Mühendisi: Makinelerin tıpkı bir insan beyniymiş gibi çalışacak şekilde tasarlayan ve öğrenme algoritmalarını programlayan kişilere denir. Teknolojinin gelişmesi ile sanayi, otomotiv ve hizmet sektöründe etkin olarak kullanılmaktadır.

Bilgi Güvenliği Analisti: Bir şirketin hassas ve kritik bilgilerini korumak için önlemler alan ve bilgisayar veya bilgisayar ağlarına saldıranlardan bir adım önde olan kişidir. Önemli bilgilerin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasını   önlemek için yenilikçi çözümler geliştirerek yaparlar.

Veri Analisti ve Veri Bilimcisi: Data yani veri odaklı keşifler yapabilen, bulunduğu ortama göre tanımlayan ve sınıflayan gelecekle ilgili tahminleri yazılım kullanarak yapabilen kişidir. Yapılan projeler hakkında çıkarımlar yapar.  İş dünyası için büyük önem taşır.

BT Uzmanı: Bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal kontrollerini yapmakla görevlidir. Her türlü bilgiyi toplamakla görevlidir ve toplanan bilgiyi işleme alınmasından bu bilgininde depolanmasından sorumludur. BT uzmanlığı teknolojinin gelişimine paralel gelişmiş mesleklerden biridir. Hızla gelişin teknolojı sayesinde Şirketlerin bilişim konusunda bt uzmanlarına son zamanlarda daha çok başvurduğu görüldü.

DevOps Mühendisi: Yazılım mühendisleri ve BT uzmanları arasındaki açığı kapatmayı sağlayan bir yazılım geliştirme stratejisidir. Devops mühendisi, yazılım geliştirme hayat döngüsünü anlayan ve siber boru hatları geliştirmek için çeşitli otomasyon araçlarını tam olarak kullanan yazılım dehalarına denir. Devops mühendisi, yazılım geliştiricileri, sistem operatörleri ve diğer BT uzmanları ile çalışan bir bilgi teknolojisi (BT) uzmanıdır.

 

Ağ Mimarı: Kompleks dijital sistemlerle bulut sunucu sistemlerinin altyapısını düzenlemekten sorumludur kişidir. Hızla gelişen teknoloji sayesinde devlet kurumu,küçük ve büyük işletmelerde kolaylıkla iş bulma yelpazesi olan bir iş koludur.

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