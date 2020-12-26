‘2021’de TL atağa geçecek’

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2021 yılında ekonominin toparlanacağını, ertelenen hedeflerin yeniden devreye alınacağını, ekonomi yönetiminin alacağı tedbirlerle makroekonominin daha da güçleneceğini ve Türk lirasının kayıplarını telafi ederek atağa geçeceğini söyledi. Göktaş, Vakıf Katılım ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. Sektörün, bugüne kadar karşılaştığı her zorluğun üstesinden her daim güçlenerek çıktığını belirten Göktaş, ülkenin mali ve teknik anlamda çok güçlü bir finans sistemi bulunduğunu ve kriz durumlarına karşı da oldukça deneyimli olunduğunu ifade etti. Göktaş, koronavirüs salgınıyla birlikte olağanüstü bir sürece girdiklerini, bunun çok beklenmedik bir durum olduğunu söyledi. Hazırlıksız yakalanılan bu sürecin aslında Vakıf Katılım’ın kurulduğu ilk andan itibaren tüm çalışmalarında şiar edindiği yardımlaşma ve dayanışma kültürünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Göktaş, “tüm bu yaşanan deneyimler sektörümüzün problem çözme, hızlı aksiyon alma gibi reflekslerinin daha da gelişmesini sağladı” dedi.

“Bireysel müşlterilere 3.5 milyar lira finansman sağladık”

İkram Göktaş, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde aktif rol alarak son dönemde ekonomiye 4,5 milyar lira kaynak sağladıklarını, bu kaynağın 3,3 milyar TL’sini KOBİ ve ticari olarak tanımladıkları küçük ve orta büyüklükteki işletmelere aktardıklarını bildirdi. Gerçek ve tüzel kişi işletmeler için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile “İşe Devam Finansman Desteği” ve “Çek Ödeme Destek Finansmanı” ürünlerini devreye aldıklarını hatırlatan Göktaş, bireysel müşterilere yine KGF garantörlüğünde “Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı” ürünü ile yaklaşık 3,5 milyar TL finansman desteği sağladıklarını söyledi. Göktaş, şunları kaydetti: “Son 3,5 yılda 108 ihraç ile toplamda ulaştığımız 24 milyar TL’lik hacimle ‘lider katılım finans kuruluşu’ olarak ‘referans kurum’ olma vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimizi görüyoruz. Ayrıca, özel sektör firmalarımızın fon toplamalarına aracılık ettiğimiz toplamda 903 milyon TL’lik 7 kira sertifikası ihracı ile katılım finans sermaye piyasalarının gelişmesine de katkı sağlıyoruz. Pandemi sürecinden kaynaklanan engellere rağmen şubeleşme çalışmalarımızı da ara vermeden sürdürdük. Müşterilerimize daha yakın olma stratejimiz kapsamında şube açılışlarıyla toplamda 115 şube sayısına ulaştık ve çalışan sayımızı 1.500’ün üzerine çıkardık.”

‘Tüzel müşterilere özel paketler sunacağız’

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, 2021 yılı için de tüm senaryolara karşı planlarının hazır, hedeflerinin belli olduğunu söyledi. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çalışmalarını büyük bir heyecan ve dinamizmle yürütmeye odaklanacaklarını belirten Göktaş, ekonomiye en yüksek katkıyı sunacak olan ve “4İ” olarak adlandırdıkları “imalat”, “istihdam”, “ihracat” ve “inovasyon” alanlarına yönelik faaliyet gösteren tüzel müşterilere özel ürün içerikli paketlerin devamını sağlayacaklarını bildirdi.

“Reformlardan bankacılık sektörü de olumlu etkilenecek”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomide yeni dönem’ açıklamalarından bankacılık sektörü ne bekliyor? 2021 ve sonrası yıllar için Türkiye’nin yeni hikayesi ne olmalı?” sorusu üzerine, açıklamaların özellikle iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını ve ülke ekonomisinin önünü açtığını ifade etti. Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şüphesiz, bankacılık sektörü de bu reformlardan olumlu yönde etkilenecektir. Özellikle TCMB’nin son dönemdeki uygulamaları ile bankalar likidite açısından rahatlayarak piyasayı fonlamakta daha rahat hareket etmeye başladılar. Bunun bir yansıması olarak 2021 yılında bankaların performanslarını pozitif yönde artıracağını ve aktif kalitelerini yükselterek daha emin adımlarla ilerleyebileceklerini söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene kuşkusuz 2020’nin negatif etkilerini pozitife çevirmeye gayret edeceğimiz, ekonomimizin toparlanacağı ve ertelenen hedeflerin yeniden devreye alınacağı bir dönem olacaktır. Dünya Bankası’nın küresel ekonomiye ilişkin hazırladığı rapora baktığımızda, Türkiye’nin diğer ülkelerin çoğuna kıyasla bu süreçten daha az hasarla çıkacağının kaydedildiğini görüyoruz. Ekonomi yönetimimizin alacağı tedbirlerle özellikle önümüzdeki süreçte döviz kurunda derin iniş çıkışların engelleneceğine, makroekonominin daha da güçlendirileceğine inanıyorum. Bilançoda TL payının artışını destekleyecek nitelikte adımların atılmasıyla birlikte 2021’de para birimimizin kayıplarını telafi edip atağa geçeceğini düşünüyorum.”

‘İşlemlerin yüzde 83’ü dijital kanallardan’

İkram Göktaş, dijitalleşmenin dünyadaki tüm yaşam alışkanlıklarını ve iş yapış şekillerini olağanüstü bir hızla değiştirdiğini ifade etti. Göktaş, “Çalışmalarımızı etkin ve verimli bir şekilde ilerletmek için dijital dünyanın sunduğu olanakları sistemimize hızla entegre ettik. Kurulduğumuz günden itibaren toplamda yaklaşık 150 milyon liralık teknoloji yatırımımızla hem müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor hem de kurum içi verimliliğimizi üst noktalara taşıyoruz” dedi. Göktaş, müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 72’sinde dijital kanalların tercih edildiğini, bu oranın ikinci çeyrekte yüzde 75’e ve üçüncü çeyrek sonunda yüzde 83’e çıktığını bildirdi. Bu işlemlerin yüzde 13’ünün internet şube, yüzde 64’ünün mobil şube ve yüzde 6’sının ATM kanalı üzerinden yapıldığını anlatan Göktaş, eylül sonu itibarıyla aktif dijital bankacılık müşteri sayısının 124 bin 978’e ulaştığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156’lık artışa işaret ettiğini söyledi. Göktaş, salgın süreci öncesi yürüttükleri dijital alandaki projeleri daha da hızlandırdıklarını kaydetti.