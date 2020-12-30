2021'de sağlık ve siber koruma sigortalarının öne çıkması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, gelecek yıl salgının etkilerinin süreceği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık sigortalarına olan talebin devam edeceğini belirterek, "Aynı zamanda bu dönemde dijitalleşmenin altın çağını yaşamasıyla birlikte dijital risklere karşı da farkındalık göstermeye başladık. Bu sebeple siber koruma sigortalarına yönelik talep artışının söz konusu olacağını söylemek mümkün." dedi.

Gülen, sigorta sektöründeki 2020 yılı gelişmeleri ve 2021 öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta sektörünün 2020 performans rakamlarına bakıldığında teknik karlılığın yüksek olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Uluslararası değerlendirme kuruluşu Fitch tarafından kasım ayında hazırlanan rapora göre de poliçe sahiplerinin yükümlülüklerinin genel olarak TL cinsinden olması ve Kovid-19 salgınına karşın sektörün teknik karlılığının güçlü bulunması sayesinde sigorta şirketlerinin TL volatilitesi risklerinin bankaların aksine sınırlı olduğunu belirten Gülen, şunları kaydetti:

"Büyüme rakamlarına baktığımızda ise üçüncü çeyrekte veriler, 2020'yi pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza ilişkin ipuçları sunuyor. Üçüncü çeyreğin alt kalemlerindeki en yüksek artış yüzde 41,1 ile finansman ve sigorta sektöründe oldu. Tüm bunları göz önüne aldığımızda sigorta sektörünün bu süreçten en az hasarla çıktığını söylemek mümkün. Tüm dünya genelinde oldukça zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Aksigorta olarak bu zorlu sürecin başından bu yana tüm paydaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz haziran ayı itibarıyla trafik-kasko gibi çoğu segmentte de normale dönüşleri gözlemledik. Bu bağlamda 2020 hedeflerimizde bir revizyona gitme ihtiyacı hissetmedik, gelecek senenin de bir dengelenme yılı olacağını öngörüyoruz."

Gülen, Kovid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada yaşama şeklinin değiştiğini aktararak, tüm dünyayı ve sektörleri etkileyen salgın ile birlikte sigorta sektöründe de iş yapış şekillerinin değiştiğini söyledi.

İşleri mart ayından bu yana evden yürüttüklerini, son yıllarda temellerini attıkları dijitalleşme adımlarının, salgın sürecinde en büyük destekçileri olduğunu belirten Gülen, başarılı teknolojik altyapıları sayesinde, iş süreçlerinde herhangi bir aksaklık yaşamadan güvenli bölge olan evlerde sigortacılık hizmeti sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.





- Sağlık sigortası yaptırmak isteyenler için işlemler online yapılıyor





Uğur Gülen, bu süreçte evlerden hizmet vermeye devam ederken, müşterilerin de tüm sigortacılık işlemlerini evlerinden yürütebilmelerine olanak sağlayan hizmet ve uygulamaları devreye aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz ilk uygulama, acil tıbbi yardım hizmetleri oldu. Evlerimizde kalmamızın hayati önem teşkil ettiği bu zorlu süreçte, Aksigorta olarak müşterilerimizin her ihtiyaçlarında bir telefon uzaklarında olmaya devam ediyoruz. Kovid-19 sebebiyle hastaneye gitmekten imtina eden müşterilerimiz, 444 27 27 numaralı hattı aradıklarında doktorlarımız ve sağlık personelimiz tarafından rahatsızlıklarına ilişkin olarak bilgi ve yönlendirme alabiliyorlar. Ayrıca, mevcut klinik bilgiler ve vaka hakkında alınan bilgilere bağlı olarak, hastalığın kontrolü aşamasında da tıbbi destek hattı oldukça yardımcı oluyor, hastalarımız hastaneye gitmek zorunda hissetmiyor.

Kovid-19 sürecinde attığımız bir diğer adım ise Aksağlık mobil uygulamamız içindi. Gerçekleştirdiğimiz güncellemelerle birlikte artık müşterilerimiz, anlaşmalı kurumlarda yaptığı muayenelerde provizyon aşamalarını uygulama üzerinden takip edebiliyorlar. Ayrıca, müşterilerimiz anlaşmasız bir kuruma gittikten sonra şirketten geri ödeme alabilmek için uygulama üzerinden hızlıca faturanın fotoğrafını yükleyerek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Böylece 20 bin TL'ye kadar olan sağlık harcamalarının fatura asıllarını şirkete gönderme zorunluluğunu da ortadan kaldırdık. Ayrıca, bu süreçte sağlık sigortası yaptırmak isteyen müşterilerimiz için de işlemleri online olarak yürütme kararı aldık. Poliçe oluşturma süreçlerinde müşterilerimizden online onay alıyor, bu süreçte ıslak imza şartı aramıyoruz."





- Aracı hasar görenlere ücretsiz vale ve çekici hizmeti sunuluyor





Aksigorta Genel Müdürü Gülen, hasar süreçlerinde de değişiklikler yaptıklarını ifade ederek, "Aksigorta olarak, oto ve oto dışı ekspertiz çalışmalarını uzaktan yapacak şekilde organize ederek online ekspertiz programı başlattık. WhatsApp üzerinden eş zamanlı paylaşım ve evrak temini, gerek görülen hallerde video ile uzaktan ekspertiz yöntemleri sunuyoruz. 'Kapıdan al, kapıya teslim et' uygulaması ile aracı hasar gören araç sahiplerine ücretsiz vale ve çekici hizmeti sunuyor, gerekli servis bakım ve onarımı sağlıyoruz. Ayrıca, hasar inceleme limitlerimizi yükselterek evde kalan müşterilerimize daha hızlı hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için bambaşka deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Bu kritik ve hassas dönemde müşterilerimizin evde kalmasını istiyor, yaşadıkları sıkıntıları gidermek konusunda elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aksigorta olarak ayrıca, bu süreçte bireysel müşterilerin yanı sıra kurumsal ve ticari müşterilerin de yanında olabilmek amacıyla Kovid-19 destek paketi hazırladıklarını anlatan Gülen, "Bu paketle firma çalışanlarının yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakım tedavisi görmeleri gerekirse 20 bin TL'ye varan destek alabilecek. Bu vesileyle 20 ve üzeri çalışana sahip kurumsal firmalar da çalışanlarını bu zorlu günlerde yalnız bırakmamış olacaklar." dedi.





- "2021'de sağlık sigortalarına olan talebin devam edeceğini düşünüyorum"





Uğur Gülen, tüm dünyaya zorlu bir süreç yaşatan Kovid-19 salgın hastalığının belki de tek iyi sonucu olarak, toplumda uzun yıllardır temelini atmaya çabaladıkları sigorta bilincinde yaşanan artışın görülebileceğini vurgulayarak, "Salgının Türkiye'deki ilk evresi olan mart-haziran arası dönemde sağlık sigortalarında yüzde 25 artış yaşandığını gözlemledik. Bu dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adetlerimizde de yüzde 10'luk artış trendi mevcut." diye konuştu.

Salgının yanı sıra nüfus istatistiklerine bakıldığında, insan ömrünün uzadığının da görüldüğünü ifade eden Gülen, şunları kaydetti:

"Ömür uzadıkça kronik hastalıklarda da artış yaşanıyor. Daha önce hastane başvurularının önemli bir bölümü akut rahatsızlıklarla ilgiliyken, günümüzde bu durum tersine dönerek yüzde 65-70 oranlarında kronik rahatsızlıklardan oluşmaya başladı. Bu bağlamda, uzun ömür sağlığa ve sağlık sigortalarına olan ihtiyacı önemli ölçüde artıracaktır. 2021'in hem sigorta hem de diğer sektörler için bir dengelenme yılı olacağını düşünüyorum. 2021'de reformların gündeme alınması sağlanabilir, aşı uygulaması ile ekonomide normalleşme yaşanabilirse gelecek yıl tüm sektörler açısından toparlanma gözlemleyebiliriz. Önümüzdeki yıl salgının etkilerinin süreceğini göz önünde bulundurduğumuzda, sağlık sigortalarına olan talebin devam edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu dönemde dijitalleşmenin altın çağını yaşamasıyla birlikte dijital risklere karşı da farkındalık göstermeye başladık. Bu sebeple siber koruma sigortalarına yönelik talep artışının söz konusu olacağını söylemek mümkün."





- "Çalışanların, şirket verilerine uzaktan erişim sağlaması şirketler için büyük bir risk taşıyor"





Aksigorta Genel Müdürü Gülen, şu an salgın nedeniyle milyonlarca kişinin evlerinden çalıştığını anımsatarak, "Çalışanlar uzaktan şirket ağlarına erişerek VPN bağlantısı ve RDP ile verilerine, bilgilerine ulaşabiliyor. Ancak bu tür bağlantılarda var olan şifreler bazen yetersiz kalıyor ve siber saldırılar maalesef ki, tek şifre ile girilebilen açık RDP uygulamaları üzerinden gerçekleşebiliyor. Önlem alınamaması halinde bu dönemde kurum çalışanlarının evden çalışırken, şirket verilerine bilgisayar ve telefonlarından uzaktan erişim sağlaması şirketler için büyük bir risk taşıyor. Bu konuda kişiler ve kurumlar, bilinçsiz dijitalleşmenin getirebileceği risklerin yeni yeni farkına varmaya başladı. Pandemi dönemiyle birlikte artan teknoloji kullanımı, siber koruma ürünlerinde de artış yaşanmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Son birkaç yıldır temellerini attıkları dijitalleşmenin, salgın ile birlikte inanılmaz bir hıza kavuştuğunu ifade eden Gülen, "En az 3 yılda gidilecek yolu, pandemi etkisiyle birkaç ayda katetmiş olduk. Bu bağlamda gelecek yeni ürünlerin, müşterilerimizin dijital hizmet konforunu artırmaya yönelik ürünler olacağını söyleyebilirim. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Gülen, teknolojik altyapıları sayesinde sanki uzun yıllardır uzaktan hizmet veriyormuşçasına rahat ve başarılı bir şekilde bu süreci yönettiklerini, müşterilerin evde kalmalarını destekleyici pek çok hizmet ve uygulama hayata geçirerek müşteri memnuniyet puanlarını üst seviyelere taşıdıklarını kaydetti.

Uzaktan kurdukları müşteri yönetim ekipleriyle ödüller elde ettiklerini aktaran Gülen, "En büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimize mart ayından bu yana her zamankinden çok daha fazla destek olduk. Çalışanlarımızla iş dışında da bir araya gelmeye, sohbet toplantıları düzenlemeye, online yoga ve meditasyonlarla moral ve motivasyonumuzu artırmaya yönelik pek çok uygulama gerçekleştirdik. Aksigorta olarak salgın sürecini oldukça iyi bir şekilde geçiriyoruz." diye konuştu.