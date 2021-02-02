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Yaşam 2021’de Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Yaşam

2021’de Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2021’de Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı dini günler takvimine göre; bu yıl ilk oruç ibadeti Nisan ayında başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:00:00 -
2021’de Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Yeni yılın başlamasıyla beraber İslam dünyasında en çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayı oldu. Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2021 Ramazan Bayramı hangi günlerde eda edilecek?

2021’de Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

2021’de Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

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