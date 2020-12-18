2021’de 80 bin konut dönüştürülecek

Kurum, Turkuvaz Medya Grubu’nun yayın organlarından Sabah Gazetesi’nin sektördeki 35. yılı dolayısıyla düzenlenen “Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları”na video mesaj gönderdi.

Nüfus 2.5 kat artacak

Dünyanın ve Türkiye’nin nüfusunun hızla şehirleştiğine işaret eden Kurum, gelecek 30-40 yıl içerisinde şehirlerde yaşayan nüfusun tam 2,5 kat artacağını, Türkiye’yi yeni sürece hazırlamak adına tüm şehirlerin gelecek 50 yılını, 100 yılını planladıklarını, “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Şehirlerini” projelendirdiklerini, uzun vadeli planlamanın çok geçerli, rasyonel nedenleri olduğunu anlattı.

81 milyarlık yatırım

Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ettiklerini anlatan Kurum, “Depreme hazırlığın tek yolu kentsel dönüşüm” dedi. Bakan Kurum, şunları söyledi: Şu anda ülke genelinde sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşasının devam ettiğini belirten Kurum, “2021 yılında da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız. Böylece, devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1,5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. Özel sektörümüzle sizlerle birlikte bu sayı, çok daha yukarılara ulaşacaktır” diye konuştu