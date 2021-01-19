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Ekonomi 2021 Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar oldu?

Bugün Resmi Gazete’de ev sahiplerini yakından ilgilendiren değişiklik yayımlandı. Zorunlu Deprem Sigortasında değişikliğe gidildi. İşte Zorunlu Deprem Sigortası hakkında yayımlanan haber…

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:32:00 -
2021 Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar oldu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan değişiklikle beraber Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3. maddesinde bulunan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak güncellendi.

Deprem sigortasında değişiklik

Diğer yandan Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasında bulunan Yapı Tarzı Betonarme Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli: 1.268 TL  Diğer: 874 TL olarak değiştirildi.

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