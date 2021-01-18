2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 2 milyondan fazla aday şimdiden hazırlıklara hızlı ve yoğun şekilde başladı. Okullarda da online eğitimin yıl sonuna kadar devam edecek olması nedeniyle yeniden YKS'de konu ve süre değişikliği gündeme geldi. 2021 YKS TYT sınav süresi ne kadar olacak?

2021 YKS TYT sınav süresi ne kadar olacak?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Adaylar 2020 YKS TYT sınav süresi de 135’ten 165’e çıkan sınav süresinin 2021'de değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

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2021 YKS barajı ne kadar?

2021 AYT baraj puanı 180'dir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere AYT baraj puanı TYT testinden aldığımız puanın %40'ı ile AYT testinden aldığımız puanın %60'ı alınarak ortaya çıkıyor. 180 ve üzeri puan alan öğrenci arkadaşlarımız 4 yıllık fakülteleri tercih edebilme haklarına sahip olabilecekler.