2021 YKS barajı düşer mi? YKS AYT barajı kaç olacak?
2021 YKS barajı düşer mi? 2021 YKS'ye hazırlanan öğrenci arkadaşlarımızın sınava dair merak ettiği birçok konu bulunmaktadır. YKS geçen yıl YKS AYT barajı puanı 180’den 170’e düşmüştü. Peki, 2021 YKS barajı düşer mi? YKS AYT barajı kaç olacak?
Adayların merak ettiği konulardan biri olan 2021 YKS baraj puanının kaç olacağı... 2021 YKS'de baraj puanı düşer mi?
YKS 2021 ne zaman?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS AYT barajı kaç olacak?
2021 AYT baraj puanı 180’dir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere AYT baraj puanı TYT testinden aldığımız puanın %40’ı ile AYT testinden aldığımız puanın %60’ı alınarak ortaya çıkıyor. 180 ve üzeri puan alan öğrenci arkadaşlarımız 4 yıllık fakülteleri tercih edebilme haklarına sahip olabilecekler.