2021 yılının Kurban Bayramı geldi çattı! Lokum gibi kavurma nasıl yapılır? İşte Kurban kavurması tarifi

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelip çatmasının ardından Kurban kavurması tarifi, kavurma nasıl yapılır? gibi sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

İşte lokum gibi kavurmanın tarifi...

Malzemeler (2-4 Kişilik - 45 dakika)

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 veya 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

Kurban kavurması nasıl yapılır?

Kurban etini pişirmeden önce etleri kuşbaşı doğrayın ve 1 gece buzdolabında dinlendirin.

Orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın, sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Etlerin rengi değişmeye ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ocağı kısık ateşe alın ve arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve bütün şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ekleyin. Etler suyunu tekrar çekene kadar bütün malzemelerle beraber pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ekleyerek bir süre daha pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın.

Ek olarak: Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer.