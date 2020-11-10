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Ekonomi 2021 yılında asgari ücret rakamları belli oldu! İşte 2021 yılı asgari ücret zam tahminleri
Ekonomi

2021 yılında asgari ücret rakamları belli oldu! İşte 2021 yılı asgari ücret zam tahminleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor. İşte yapılacak zammın miktarıyla ilgili en son rakamlar...

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:02:00 - 2020-11-10 12:38:43
2021 yılında asgari ücret rakamları belli oldu! İşte 2021 yılı asgari ücret zam tahminleri

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında yüzde 26.1, 2020 yılında da yüzde 15 oranında artırılmıştı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.30, 2019 yılında da yüzde 11.84 oranında arttı.

2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 9.4 olarak belirlendi.

2021 yılında memur maaşlarına ve kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 3+3 oranında artış yapılacak. Enflasyon bu oranları aşarsa aradaki fark da ücret ve maaşlara yansıtılacak.

Senaryolara göre asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

Merkez Bankası'nın 2021  enflasyon hedefine göre: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

Merkez Bankası'nın 2020  enflasyon tahminine göre: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon hedefine refah payı eklenirse: Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

Merkez Bankası'nın 2020  yılı enflasyon tahminine refah payı eklenirse: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

OVP'deki 2021 enflasyon hedefine göre (Yüzde 8)

Brüt asgari ücret:  3.178
Net asgari ücret:  2.510

TCMB'nin 2021 enflasyon hedefine göre (Yüzde 9.4)

Brüt asgari ücret: 3.220
Net asgari ücret: 2.542

TCMB'nin 2020 enflasyon tahminine göre (Yüzde 12.1)

Brüt asgari ücret: 3.299
Net asgari ücret: 2.605

TCMB'nin 2021 enflasyon hedefine refah payı eklenirse (Yüzde 12.4)

Brüt asgari ücret: 3.308
Net asgari ücret: 2.612

TCMB'nin 2020 enflasyon tahminine refah payı eklenirse (Yüzde 15)

Brüt asgari ücret: 3.384
Net asgari ücret: 2.673

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Yorumlar

erdo

net 3000 lira .aşşağısı bu milleti korukmaz .görmüyorlarmı kira bin lira ,ana okuluna giden bir çocukun masrafı bin lira .her şeye zam .bu sefer verilere değil verilene bakılacak .
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Akpartili

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2482tl + refah payı ile birlikte asgari ücretin en az 2750 tl olması gerekir. Bunun altındaki rakamlar ak partiyi tabanda zor duruma düşürür inşallah yetkililerden biri bu yazdığımı görür.
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