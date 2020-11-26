2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK, DEAŞ, HTŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik bu yıl toplam 115 bin operasyon yapılmış, 270'i yurt içinde ve ölü olmak üzere 1105 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Soylu, bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, DEAŞ'a yönelik bu yıl 1135 operasyon yapıldığını, 262 teröristin sağ yakalandığını, gözaltına alınan 2 bin 295 kişiden 571'inin tutuklandığını söyledi.

DEAŞ'ın 31 Aralık 2016'dan bugüne kadar Türkiye'de tek bir eylem yapamadığını belirten Soylu, "Son iki yılda 6 önemli terör eylemini de engelledik. Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından beri yabancı terörist savaşçıların ülkemize girişini engellemek amacıyla bugüne kadar 100 bin şahıs hakkında giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan toplam 8143 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." diye konuştu.

Aşırı sol terör örgütleriyle de mücadele edildiğini bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu örgütlere yönelik 2016 yılının tamamında 274 operasyon gerçekleştirilmişti. 2020 yılında bu rakam 320 olmuştur. Bu operasyonlar kapsamında 34 terörist etkisiz hale getirilirken, 657 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonlar karşısında aşırı sol terör örgütleri ciddi kadro kayıpları, örgütsel daralma ve gerileme yaşamış, DHKP-C ve MLKP kırsaldan tamamen silinmiştir. TKPML'nin de 2-3 tane adamı kaldı. Genel olarak terörle mücadelemizde PKK, DEAŞ, HTŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik bu yıl toplam 115 bin operasyon yapılmış, 270'i yurt içinde ve ölü olmak üzere 1105 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarda 882 sığınak ve barınak imha edilmiş, 187 patlayıcı olayı, 2 bombalı araç, 16 eylemin hazırlığındaki 31 terörist de bu eylemlerini gerçekleştirmeden etkisiz hale getirilmiştir. 2020'de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10'u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39'u kırmızı, 28'i mavi, 29'u yeşil, 70'i turuncu, 318'i gri listede; 148'i de liste dışındandır. Bu yıl iç güvenlik operasyonlarında 25 güvenlik görevlimiz ve terör örgütü saldırılarında 28 sivil vatandaşımız şehadet şerbeti içmiş, 103 personelimiz de gazi olmuştur."

- Kaçak tütünle mücadele

Süleyman Soylu, uyuşturucunun terörün ana finansman kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucuyla mücadelede 2020 yılında 135 bin operasyon gerçekleştirilirken, 197 bin kişi gözaltına alınmış, 20 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde uyuşturucu suçlarından 83 bin 675 tutuklu/hükümlü bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Organize suç örgütlerine yönelik bu yılın başından bugüne kadar 365 operasyon yapıldığına dikkati çeken Soylu, operasyonlarda 4 bin 990 kişinin gözaltına alındığını dile getirdi.

Soylu, 2016'dan bugüne kadar 374, bu yıl da 96 organize suç örgütünün çökertildiğine işaret ederek, "Son üç yılda çökertilen organize suç örgütlerinden 20'si ulusal, 8'i bölgesel, 236'sı yerel düzeydedir. 2020'de yakalanan tütün mamulleriyle yaklaşık 113 milyon TL kamu zararının önüne geçilmiş, 2014 yılında yüzde 22,3 seviyelerinde olan kaçak sigara oranı yüzde 3,3'e düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Asayiş olaylarında bu yıl Türkiye'de yaklaşık 2,4 milyon olayın yaşandığını ve bu olayların yüzde 86'sının aydınlatıldığını anlatan Soylu, evden hırsızlık olaylarında 2017-2020 arasında 284'ten 157'ye çektikleri günlük ortalama olay sayısını, 2021'de 100'ün altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl trafik eğitimleri kapsamında yaklaşık 7,8 milyonu öğrenci olmak üzere 15 milyon kişiye eğitim verildiğini belirten Soylu, helikopter ve dronlarla 15 bin saat süreyle havadan denetim yapıldığını, 86 bin araç sürücüsü hakkında yaptırım uygulandığını aktardı.

- "Kovid-19'a karşı dünya ortalamasının üstünde bir mücadele veriyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile de mücadele edildiğini anımsatan Soylu, "İlk etapta kendimize 4 temel ilke belirledik. Kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin devamı ve temizlik-maske-mesafe üçlüsünün temini şeklinde özetlediğimiz bu 4 temel ilke, sürecin yönetilmesini kolaylaştırmıştır. Kovid'in ilk başladığı dönemde yurt dışında yaşananlara bakıldığında, bu mücadelede dünya ortalamasının üstünde bir mücadele verdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, İçişleri Bakanlığının temel faaliyet alanlarından birinin de nüfus ve vatandaşlık hizmetleri olduğunu anımsatarak "2 Nisan 2018'den bugüne kadar 60 milyon kimlik kartı dağıtılmıştır. Nüfusun yüzde 74,36'sına tekabül ediyor. Yine 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenlendi. Ayrıca bu yıl, yeni nesil ehliyetlerin, yeni kimlik kartlarına yüklenmesi projesini de başlattık. Halihazırda 600 bin yükleme yapılmıştır." diye konuştu.

Küresel bir sorun olan göç meselesinin de başarıyla yürütüldüğünü aktaran Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgında göçmenler özelinde bir sorun yaşamadık. Ülkemizde halen geçici koruma statüsünde 3 milyon 635 bin 410 Suriyeli, ikamet izniyle kalan 877 bin ve uluslararası koruma statüsündeki 320 bin kişiyle toplam 4 milyon 833 bin yabancı bulunmaktadır. 2020 yılında 18 bini denizde olmak üzere toplam 110 bin düzensiz göçmen ve 3 bin 810 organizatör yakaladık. Önemli bir kapasite gerektiren sınır dışı işlemlerinde ulaştığımız sayı ise kasım itibarıyla 36 bindir. 23 ilde toplam 20 bin kapasiteli 28 geri gönderme merkezimiz mevcuttur. YİMER'e 2020 yılının 10 ayında toplam 2 milyon çağrı gelmiş olup, YİMER aracılığıyla kurtarılan göçmen sayısı 1405'tir. Son güncel rakamla gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 418 bin 355'tir."

Türkiye'nin afet müdahalesi ve kriz yönetiminde daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu, dünyanın hiçbir ülkesinin Türkiye'nin afete müdahale kapasitesine ulaşamadığını kaydeden İçişleri Bakanı Soylu, "AFAD Başkanlığımızca 2019 yılında müdahale edilen toplam olay sayısı 3 bin 24, 2020 yılında ise şu ana kadar 2 bin 880'dir." bilgisini verdi.

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