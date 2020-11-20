2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışmayla fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanların tespit edilerek yerleşime kapatılması, üst ölçekli planların tamamlanması suretiyle yer seçiminde yaşanan karmaşanın giderilerek, düzenli kentleşmenin altyapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerindeki müzakerelerde milletvekilleri söz aldı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İzmir'deki depremin ardından yaşanan süreçte gösterdiği iyi niyetli çabalarından dolayı teşekkür etti.

Çevre ve şehircilik konularının önemine dikkati çeken Sındır, bakanlığın bütçesinin önceliklerinde ve bütçe tercihlerinde sorunlar bulunduğunu savunarak, 2021 yılı bütçesinin yetersiz olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde getirilen yasal düzenlemelerin çevrenin ve tabiatın tahribatına neden olduğunu öne süren Sındır, "Tarım alanları kirletiliyor, yer altı suları kirleniyor. Bu konuda yaptığınız herhangi bir şey göremedim." ifadesini kullandı.

Bakanlığın, ÇED izin ve lisans süreçlerinin hızlandırılması, etkin denetim ve izleme amacının bulunduğunu dile getiren Sındır, ÇED Yönetmeliğinin yayınladığı 1993'ten 2019'a kadar 63 bin 112 proje için "ÇED gerekli değildir", bin 76'sı için "ÇED gereklidir" kararı verildiğini belirtti. Sındır, ÇED'in çok kıymetli bir yönetmelik olduğunu vurgulayarak, bunun doğru uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu çevreyi koruma, doğal kaynakları kullanma, afete karşı duyarlı olma, yaşanabilir bir konuta sahip olma gibi hususların kentleşme, konut, afet ve çevreye ilişkin politikaların oluşturulmasındaki önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Kentleşme politikalarının esasını yerleşimlerin afete duyarlı olması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması, kentlilik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının oluşturması gerektiğinin altını çizen Aksu, "Yaşanılabilir kentlerin oluşturulabilmesi için ulaşım altyapısı tamamlanmış, çağdaş, donanımlı konut alanları yanında gerekli altyapıya sahip endüstri, teknoloji ve sanayi bölgeleriyle mali ve ticari merkezler oluşturulması önemlidir." dedi.

Doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi için afete maruz kalmadan önce önlemlerin alınmasının önemini vurgulayan Aksu, "Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışmayla fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanların tespit edilerek yerleşime kapatılması, üst ölçekli planların tamamlanması suretiyle yer seçiminde yaşanan karmaşanın giderilerek, düzenli kentleşmenin altyapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Aksu, dönüşüm çalışmalarının her aşamasının yerleşim yeri sakinlerinin bilgisi dahilinde yapılması gerektiğini dile getirerek, yapılaşmada estetik değer ve kültürel kimlik oluşturulmasının önem arz ettiğini, bina üretiminde ise depreme dayanıklılığı esas alan teknoloji ve standart malzeme kullanımı sağlamanın şart olduğunu anlattı.

Aksu, kentsel dönüşümün sadece büyükşehirlerde değil sel, heyelan, taşkın gibi nedenlerden ötürü kırsal alanda da zorunluluk ve öncelik haline geldiğini ifade ederek, "Dönüşüm alanlarında ortaya çıkan kentsel değer artışının yönetilmesine ilişkin sorunların mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, imar planları üzerinden rant baskısı yapılmasının da önüne geçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yeşil ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyleyerek, buna önem verilmesi halinde ekonomide öne çıkılacağını belirtti. Sıfır karbon hedefi konulmasını isteyen Paylan, "Sizin sıfır karbonla ilgili bir vizyonunuz var mı? 'Ben de 2030 yılında Türkiye'yi sıfır karbon hedefine ulaştıracağım.' diyebiliyor musunuz? Böyle bir vizyon burada görmedik." dedi.

Enerji verimliliği konusunda Türkiye'nin yerini soran Paylan, "Binalarda sıfır karbonla ilgili veya binaların mantolanmasıyla ilgili, enerji kimlik belgesini almasıyla ilgili daha hızlı hareket etmeliyiz. Ciddi bir enerji verimsizliği var sanayide. Bununla ilgili, sanayimizi yeşil ekonomiye yönlendirecek bir vizyonunuz yok." ifadesini kullandı.

"Karbon vergisi" önerisini de dile getiren Paylan, şunları söyledİ:



"Yaşanılabilir bir Türkiye için, yaşanılabilir bir dünya için karbon vergisi çıkarmanızı öneriyorum. Dünyadaki demokratik ülkeler karbon vergisini çıkardılar. Gelin, hep beraber yasa önerimizi tartışalım sizlerle. Kim Türkiye'yi daha fazla kirletiyorsa ondan daha fazla vergi alalım."

Depremle mücadele konusunda bir vizyonun ortaya konulmadığını savunan Paylan, kentsel dönüşümün yoksul mahallelerde yapılmadığını iddia etti. TOKİ'nin ülkeyi tek kent haline getirdiğini öne süren Paylan, yaşanılabilir kentsel dönüşümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, afet riskleri başta olmak üzere, standartlara uygun olmayan yapı stokuyla işlevleri değişen kentsel alanlardaki yıpranma nedenlerine bağlı olarak Türkiye'de kentlerin dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Erim, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 59 ilde 268 riskli alan, 33 ilde 158 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile 11 ilde 16 yenileme alanının ilan edildiğini anımsattı.

Dönüşüm alanlarında orta ya çıkan kentsel değer artışının yönetilmesinde sorunları giderecek ve kentsel dönüşüm projeleriyle mevcut yapılaşma haklarının artırılması yönünde imar planları üzerinde baskıyı önleyecek bir yaklaşım geliştirildiğini anlatan Erim, "Kentsel dönüşüm alanlarında farklı kademelerdeki planlar arasındaki eşgüdüm göz ardı edilmeden, kent bütünüyle uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kentsel dönüşüm uygulamalarını hızlı işleyen bir yapıya kavuşturmak için katılımcılık ve uzlaşma sürecini daha etkin kılacak mekanizmaların oluşturulması çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.



