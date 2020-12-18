  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Aktüel

2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:44:21 -
2021 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Şentop, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonunda 21 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında görüşülerek kabul edildiğini hatırlattı.

TBMM Genel Kurulu'nun, 7 Aralık Pazartesi günü başladığı bütçe görüşmelerini bugün tamamlayacağını belirten Şentop, bu süreçte Genel Kurulda 11 gün boyunca, 71 oturumda toplam 143 saatlik çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Bugünkü kapanış görüşmelerinden sonra Genel Kurulda yapılacak oylamayla bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanacağını söyleyen Şentop, bütün partilere mensup milletvekillerinin, bilhassa bütçe görüşmeleri sürecinde Meclis kürsüsünden dile getirdikleri görüş ve önerileri, milletin büyük bir merak ve ilgiyle izlediğini ifade etti.

Şentop, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Bu yıl Meclis çalışmalarının bütün dünyada olduğu gibi Kovid-19 salgınının etkileri altında gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şentop, "Bu dönemde bir yandan TBMM olarak üstümüze düşen yasama, denetim ve temsil faaliyetlerini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan bu süreci en az sıkıntıyla atlatmaya çalışıyoruz. Bu zorlu şartlara rağmen bugüne kadarki bütçe görüşmeleri sürecinde gerek komisyon gerekse Genel Kurul aşamalarında çalışmalara katılan, müzakere ve katkı sağlayan bütün Meclis Başkanvekillerimize, Divan üyelerimize, Grup Başkanvekillerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve Meclis çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Şentop, bugün görüşmeleri tamamlanacak 2021 yılı bütçesinin, hayırlı olmasını diledi.

- Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Genel Kurulda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bütçe görüşmelerini takip etmek üzere Genel Kurula geldi.

Görüşmelerde, gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.

Daha sonra 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamaları yapılacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay